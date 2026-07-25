Уважаемые работники и ветераны пожарной службы района, примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!



Мужество, бесстрашие, высочайший уровень дисциплинированности – качества, характеризующие представителей вашей профессии. В любую погоду вы несете боевую вахту и по первому сигналу готовы вступить в схватку с самым беспощадным врагом – огнем. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.

Ваш труд – ежедневный подвиг, совершаемый не ради почестей и наград, а ради благополучия граждан. Мастерство, смелость, готовность прийти на помощь, слаженные действия в непростых ситуациях вызывают восхищение и уважение у жителей района.

Благодарим вас за верность долгу. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и спокойных дежурств!