📌Вакансии размещены на «Общереспубликанском банке вакансий» на портале Государственной службы занятости Республики Беларусь
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1928044/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1928055/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1928065/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1928083/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1928070/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1934864/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1928085/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1928104/detail-public/
https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1934872/detail-public/