Основная цель этих занятий — обучение детей основам безопасности жизнедеятельности, что особенно актуально в летний период.

Одной из ключевых тем уроков стала безопасность на водоемах. Спасатели объясняют малышам, что играть возле рек и озер категорически запрещается. Дети узнали, что купаться можно только под присмотром родителей и в специально отведенных для этого местах. Эти простые, но важные правила помогут предотвратить несчастные случаи и сохранить здоровье детей в летний период.

Не менее важной частью обучения стала тема пожарной безопасности. Работники МЧС подробно рассказывают детям, какие действия следует предпринимать в случае возникновения пожара. Малыши научились правильно вызывать спасателей по телефону и узнавали, что делать, если загорелся электроприбор в доме. Эти знания помогут детям не паниковать в экстренной ситуации и действовать грамотно.

Кроме того, спасатели обучают детей, как вести себя в случае, если они заблудились в лесу, а также что делать во время грозы. Эти навыки могут оказаться жизненно важными и помогут детям чувствовать себя увереннее в различных ситуациях.

В завершение каждого занятия дети получают красочную наглядно-изобразительную продукцию противопожарной направленности. Эти материалы не только украшают уроки, но и становятся дополнительным источником информации для детей и их родителей о правилах безопасности. Акция «Безопасные каникулы» — это важный шаг к тому, чтобы дети знали, как защитить себя и своих близких в различных ситуациях.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС