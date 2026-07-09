Это современное цифровое оборудование итальянского производства, позволяющее получать снимки зубов высокой четкости без использования рентгеновской пленки.

В числе преимуществ – низкая доза облучения, мгновенное получение снимка на экране компьютера, возможность увеличения изображения и его сохранения в электронном архиве. Снимки можно использовать для диагностики кариеса, периодонтита, кист и других стоматологических заболеваний.

Благодаря новому оборудованию специалисты ЦРБ смогут точно и надежно определять патологии и обеспечивать профессиональную стоматологическую помощь пациентам.

Напоминаем, рентгеновский кабинет, в котором находится дентальный аппарат, работает ежедневно с 8.00 до 19.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), по субботам – с 11.00 до 13.00.

Елизавета Малая

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