Встреча президентов Беларуси и Индонезии Александра Лукашенко и Прабово Субианто проходит в Джакарте, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговорам предшествовала церемония официальной встречи с участием роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран, оружейными залпами и народными танцами. Кортеж Александра Лукашенко по пути во Дворец Независимости в Джакарте сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, а затем более сотни кавалеристов на лошадях.

После представления членов официальных делегаций Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей.

После совместного фотографирования лидеры стран приступили к официальным переговорам.