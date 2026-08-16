«Этот праздник — дань глубокого уважения мужеству, стойкости и высочайшему профессионализму тех, кто посвятил свою жизнь служению в небе. ВВС по праву являются элитой Вооружённых Сил, надёжным гарантом безопасности воздушных рубежей нашей Родины», — говорится в поздравлении.

Особые слова благодарности и признательности — ветеранам, стоявшим у истоков белорусской авиации, передавшим бесценный опыт, славные боевые традиции и пример беззаветной преданности Отчизне.

Губернатор выразил уверенность, что нынешнее поколение защитников неба достойно продолжает дело предшественников, совершенствуя боевое мастерство и осваивая современную технику.

«Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и мирного неба над головой! Пусть удача сопутствует вам в каждом полете, а ваши сердца всегда согревает любовь близких и уважение земляков!», — пожелал Иван Крупко.

Гомельщина официально