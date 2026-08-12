Сегодня заслуженные награды из рук руководства района, предприятия, профсоюзных лидеров получили комбайнеры, в активе которых более тысячи тонн намолоченного зерна урожая-2026.

«Спасибо вам за работу, мужики! Каждая намолоченная тысяча дается нелегко, но уверен, что впереди двухтысячные и трехтысячные результаты. Крепкого вам здоровья, исправной техники и надежного тыла дома», – обратился к аграриям первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев и вручил им дипломы райисполкома. Комбайнеры Юрий Драгун, Александр Сухоруков, экипажи Сергея Дупанова и Василия Горбаченко, Виктора Лавренова и Николая Гордунова примкнули к славной плеяде лидеров жатвы.

Директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Балабанович пожелал хлеборобам крепкого здоровья, настроя на работу, морального и материального удовлетворения от вложенных сил и труда, приумножения тысячных результатов и проведения уборочной в сжатые сроки. Награда за труд – благодарности и денежные сертификаты от предприятия Виктору Лавренову и Николаю Гордунову.

Председатель Гомельской областной организации Белхимпрофсоюза Виталий Еременко вручил денежные сертификаты трактористам-машинистам Александру Абросимову, Александру Медведеву и Андрею Болдуеву. Профсоюзный лидер отметил, что нынешние герои жатвы – не только гордость для предприятия, района, области, но и для своих семей, родителей, детей, внуков. Пожелал им дальнейших производственных успехов, безаварийной работы, выполнения всех поставленных задач.



Слова благодарности за четкую и слаженную работу в ходе уборочной кампании адресовал комбайнерам председатель объединенной профсоюзной организации РУП «Белоруснефть» Василий Руденко и вручил денежные сертификаты трактористам-машинистам Александру Тищенко и Ивану Бадестову.



В нынешнем году, ознаменованном 50-летием со дня основания предприятия, жатва проходит четко, качественно и слаженно. В РУП «Белоруснефть-Особино» уже 25 экипажей-тысячников, 14 водителей перевезли более тысячи тонн зерна. Хлеборобы предприятия перешагнули экватор уборочной страды и намолотили более 18700 тонн зерна. Урожайность – самая высокая в районе – 49,5 ц/га. И это далеко не предел. У наших хлеборобов впереди новые намолоты и достижения.

Наталья Логунова

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