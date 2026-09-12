Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием образования Следственного комитета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



«Приданный вам полтора десятилетия назад высокий независимый статус позволил поднять следственную работу на качественно новый уровень, а ежедневная деятельность Следственного комитета по противодействию коррупции, экономическим преступлениям, киберпреступности, экстремизму и другим противоправным проявлениям демонстрирует неукоснительность соблюдения принципа неотвратимости наказания в нашей стране, — говорится в поздравлении. — Ваша служба является надежным гарантом защиты прав людей, интересов государства, конституционного строя и торжества справедливости в обществе.

«Убежден, что верность долгу, патриотизм, преданность Отечеству и белорусскому народу наряду с профессионализмом и безусловным исполнением закона позволят вам и впредь успешно противостоять любым вызовам и угрозам, решать все поставленные задачи, укрепляя при этом доверие к правоохранительным органам и институтам государственной власти», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал всем сотрудникам и ветеранам органов предварительного следствия, их семьям, родным и близким крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Беларуси.