Какие пункты обязательно нужно включить в договор аренды жилья, как зафиксировать состояние квартиры и имущества и обезопасить себя при передаче залога, корреспонденту БЕЛТА рассказала риелтор Светлана Иванова.

По ее словам, тому, кто снимает квартиру, нужно обратить внимание на три ключевых момента. Во-первых, обязательно заключить договор найма жилого помещения. Во-вторых, перед заключением внимательно осмотреть квартиру: есть ли там поломки, сколы, царапины. Также нужно проверить документы человека, которому дается залог, чтобы убедиться, что он действительно собственник квартиры.

В договоре найма важно описать сам объект аренды: адрес квартиры, площадь, количество комнат. Также следует прописать, какая мебель и бытовая техника есть в квартире, указать начальную и конечную даты аренды, условия продления срока, сумму арендной платы, сроки и способы ее уплаты, условия возврата залога при окончании срока аренды, а также перечень случаев лишения залога.

Как отметила риелтор, в самом договоре аренды следует также указать, что залог является обязательной частью оплаты и должен быть возвращен арендодателем при исправности жилья по окончании арендного срока. Кроме того, важно взять расписку об уплате залога. «Запросите у арендодателя расписку о получении залога. В ней должны быть указаны сумма залога, дата получения, данные сторон и подписи», — рассказала Светлана Иванова.

По ее словам, внесение залога за несколько месяцев вперед обеспечивает дополнительную защиту в случае спора с арендодателем или попытки выселения. В соответствии с законом арендатор может быть выселен из квартиры только по решению суда на основании официальных нарушений, предусмотренных законом.

Помимо внимательного отношения к договору и документам, риелтор советует придерживаться нескольких простых правил, которые помогут избежать конфликтов и неприятных ситуаций. «Прежде всего не стоит подписывать договор найма жилого помещения не глядя, перед подписью обязательно нужно еще раз прочитать его. Также нелишним будет сохранять чеки и документы об оплате аренды и других платежей. Арендную плату лучше вносить в день, который прописан в договоре, чтобы гарантированно избежать возможных претензий со стороны арендодателя. И, конечно, важно уважать правила дома и соседей — это поможет избежать конфликтов, которые могут привести к потенциальному выселению», — подчеркнула Светлана Иванова.