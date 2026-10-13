По техническим причинам меняется маршрут и расписание поезда Адлер — Минск. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БЖД.

Состав №301 с отправлением из Адлера 11, 13 и 15 октября в 20.38 и прибытием в Минск 13, 15 и 17 октября 2026 года в 19.03 будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станции Брянск, Смоленск, Орша-Центральная (вместо станции Гомель) до Минска. В Минск поезд прибудет в 18.19 (вместо 19.03).

Для доставки пассажиров от станций Российской Федерации до станций участка Гомель — Минск дополнительно назначен поезд №612 Минск — Гомель. Поезд отправится со станции Минск-Пассажирский 13, 15 и 17 октября в 20.26 и прибудет в Гомель в 23.59.

Для пассажиров, которые ранее приобрели проездные документы на поезд Адлер — Минск от станций участка Гомель — Минск, назначен поезд №611 Гомель — Минск с отправлением из Гомеля 13, 15 и 17 октября в 14.38 и прибытием в Минск в 19.03.

Также 13, 15 и 17 октября 2026 года поезд №302 Минск — Адлер следует действующим расписанием до станции Гомель, затем — измененным маршрутом через Могилев, Оршу, Смоленск, Брянск и далее своим маршрутом.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги и в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.