В преддверии Дня матери и в рамках Года белорусской женщины в картинной галереи им. Е.Е. Моисеенко открылась одноименная выставка творческих работ класса изобразительного искусства Уваровичской детской школы искусств.

На выставке представлены работы не только учащихся, но и выпускников школы, которые продолжили обучение в художественном колледже и связали свою жизнь с искусством. Это Николай Репченко, Вероника Васильцова, Алена Сотникова и Екатерина Минова. Ребята вернулись в родную школу и работали как молодые специалисты, делились своими навыками и передавали умения учащимся. Екатерина Минова и Алена Сотникова трудятся и сейчас. К слову, работы Екатерины Миновой представлены и как учащейся школы и как учащейся художественного колледжа. Украшают выставку также миниатюрные музыкальные инструменты и сувениры.

«Школа искусств – это не просто уроки и оценки. Это место, где учат чувствовать мир сердцем и говорить на языке красоты. Здесь звуки превращаются в музыку, штрихи – в картины, а движения – в полет. Выставка творческих работ – возможность показать успехи наших учеников, выпускников и учителей класса изобразительного искусства, поддержать их таланты и ознакомить жителей Будакошелевщины с результатами обучения в нашей школе, – отметила директор Екатерина Ковалева. – В стенах нашего учреждения, как и в других, рождается будущее нашей культуры. Мы учим не просто играть, рисовать или танцевать, мы учим созидать на благо своей Родины».

Выставка будет работать до 30 октября. Приходите, смотрите и наслаждайтесь удивительным миром живописи!

Немного из истории. Музыкальная школа в Уваровичах была основана в 1975 году на базе средней школы. В ней учились играть на баяне, аккордеоне, фортепиано. В первом наборе было 37 учеников по классу баяна-аккордеона, 26 – по классу фортепиано. Шли десятилетия. Возможность учиться музыкальному искусству появилась и у ребят из других населенных пунктов района: музыкальные классы открылись в Узе, Кривске и Коммунаре. Помимо музыкального отделения заработали художественное и хореографическое. Музыкальная школа обретает новый статус и новое здание, в котором продолжает свою работу. В 2025 году детская школа искусств горпоселка Уваровичи отпраздновала свой полувековой юбилей.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото из архива участников