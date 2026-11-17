Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью французскому журналу Le Point. В качестве интервьюера выступила телеведущая, корреспондент журнала и писательница Анн Нива, сообщает БЕЛТА.

Общественно-политический еженедельный журнал Le Point основан в 1972 году. Его тираж составляет около 280 тыс. экземпляров. Интернет-ресурсы и мобильное приложение журнала посещают порядка 7,5 млн уникальных пользователей в месяц. Целевая аудитория Le Point — политические и бизнес-круги, которые обладают весомым потенциалом для формирования государственной повестки и принятия стратегических решений.

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