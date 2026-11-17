18 ноября православные отмечают день памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского. В народе этот день известен как Ионов день, и с ним связано множество поверий и запретов, призванных уберечь от невзгод и привлечь благополучие.

Что нельзя делать

Считается, что покупка дорогих вещей может обернуться финансовыми потерями или приобретением некачественного товара. Лучше отложить крупные траты на другой день.

Чтобы семью не покинула денежная удача, не оставляйте дома беспорядок. Нужно обязательно вымыть полы и протереть зеркала, в противном случае всю зиму придется считать копейки.

Как давать, так и брать в долг в Ионов день не рекомендуется. Это может привести не только к потере денег, но и к разрыву отношений с друзьями.

В этот день не рекомендуется спорить и предъявлять претензии, ведь даже небольшое недопонимание может обернуться серьезным конфликтом.

Ионов день – время, когда важно проявить отзывчивость. Не стоит отказывать в просьбах, даже если они исходят от малознакомых людей. Однако, важно не давать обещаний, которые вы не сможете выполнить.

Приходя в гости, не стоит помогать хозяйке с уборкой или мыть посуду. Считается, что это может «притянуть» чужие болезни и проблемы.

Не поднимайте с земли никаких потерянных предметов, даже если это кошелек или украшение. Существует риск, что вещь может быть «испорчена» порчей, которая перейдет на вас и ваших близких.

Что можно делать

Наведите порядок в доме, избавьтесь от старой и поврежденной посуды, вымойте полы и протрите зеркала. Считается, что чистый дом привлекает деньги и гармонию.

Верующие могут посетить церковь или помолиться дома. Незамужние девушки часто обращались к святителю Ионе с просьбой о встрече с суженым.

На столах наших предков в этот день обязательно должна была присутствовать редька. Люди верили, что она придаст им сил и защитит от болезней на целую зиму.

18 ноября было принято ходить в баню всей семьей. Добрый пар, считалось в старину, и тело и душу лечит.

Приметы о погоде

Если в этот день идет снег, то и зима будет снежной. Дождь 18 ноября – к ранней весне.

Иней на траве может указывать на очень холодный декабрь. Туман на улице – предвестник потепления.

Смена направления ветра, согласно наблюдениям наших предков, сулит переменчивую погоду зимой. Весна при этом задержится.

На хороший урожай, если верить приметам, укажет большое количество звезд. Если же ночное небо закрыто облаками, то зерна в следующем году будет мало.

Подготовила Екатерина Зайкова