18 ноября православные отмечают день памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского. В народе этот день известен как Ионов день, и с ним связано множество поверий и запретов, призванных уберечь от невзгод и привлечь благополучие.
Что нельзя делать
- Считается, что покупка дорогих вещей может обернуться финансовыми потерями или приобретением некачественного товара. Лучше отложить крупные траты на другой день.
- Чтобы семью не покинула денежная удача, не оставляйте дома беспорядок. Нужно обязательно вымыть полы и протереть зеркала, в противном случае всю зиму придется считать копейки.
- Как давать, так и брать в долг в Ионов день не рекомендуется. Это может привести не только к потере денег, но и к разрыву отношений с друзьями.
- В этот день не рекомендуется спорить и предъявлять претензии, ведь даже небольшое недопонимание может обернуться серьезным конфликтом.
- Ионов день – время, когда важно проявить отзывчивость. Не стоит отказывать в просьбах, даже если они исходят от малознакомых людей. Однако, важно не давать обещаний, которые вы не сможете выполнить.
- Приходя в гости, не стоит помогать хозяйке с уборкой или мыть посуду. Считается, что это может «притянуть» чужие болезни и проблемы.
- Не поднимайте с земли никаких потерянных предметов, даже если это кошелек или украшение. Существует риск, что вещь может быть «испорчена» порчей, которая перейдет на вас и ваших близких.
Что можно делать
- Наведите порядок в доме, избавьтесь от старой и поврежденной посуды, вымойте полы и протрите зеркала. Считается, что чистый дом привлекает деньги и гармонию.
- Верующие могут посетить церковь или помолиться дома. Незамужние девушки часто обращались к святителю Ионе с просьбой о встрече с суженым.
- На столах наших предков в этот день обязательно должна была присутствовать редька. Люди верили, что она придаст им сил и защитит от болезней на целую зиму.
- 18 ноября было принято ходить в баню всей семьей. Добрый пар, считалось в старину, и тело и душу лечит.
Приметы о погоде
- Если в этот день идет снег, то и зима будет снежной. Дождь 18 ноября – к ранней весне.
- Иней на траве может указывать на очень холодный декабрь. Туман на улице – предвестник потепления.
- Смена направления ветра, согласно наблюдениям наших предков, сулит переменчивую погоду зимой. Весна при этом задержится.
- На хороший урожай, если верить приметам, укажет большое количество звезд. Если же ночное небо закрыто облаками, то зерна в следующем году будет мало.
Подготовила Екатерина Зайкова