Конфликты между покупателями и администрацией магазинов из-за испорченного до покупки товара — одна из самых частых проблем в розничной торговле. Кто на самом деле несет ответственность за случайную порчу имущества в торговом зале? В нюансах этого вопроса разбираемся вместе с адвокатом Минской городской коллегии адвокатов с 16-летним стажем, членом Совета молодых адвокатов МГКА Викторией Корзун.

Правовая база: кто несет риски и почему?

Главное, что нужно помнить потребителю в Беларуси: до момента совершения покупки и выдачи кассового чека собственником товара является магазин.

С точки зрения гражданского законодательства нашей страны, а именно статьи 212 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК РБ), именно собственник несет риск случайной гибели или повреждения своего имущества, если иное не предусмотрено законом.

Адвокат Виктория Корзун поясняет:

«По общему правилу, закрепленному в пункте 1 статьи 933 ГК РБ, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, этот вред причинившим. Однако пункт 2 этой же статьи содержит ключевую правовую оговорку, которая защищает честных граждан: лицо освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред возник не по его вине. Случайность — это не вина».

В каких случаях вины покупателя нет?

Вы не обязаны платить, если товар был уничтожен либо поврежден из-за случайного стечения обстоятельств, планировки зала или небрежности со стороны самого торгового объекта.

Ситуации, когда вина покупателя в РБ отсутствует:

мокрый или дефектный пол: в торговом зале шла уборка, пол был влажным без предупреждающих табличек, либо на покрытии были повреждения. Покупатель поскользнулся/споткнулся и, падая, повредил товар;

нарушение правил выкладки: товары были выставлены «пирамидой», стояли на краю полки крайне неустойчиво;

зауженные проходы и загромождения: проходы между рядами заставлены коробками, тележками или изначально не соответствуют установленным в Беларуси техническим и строительным нормам. Минимальная ширина прохода строго регламентирована в зависимости от торговой площади магазина. Если вы задели бутылку локтем или сумкой просто потому, что там невозможно развернуться, — это вина магазина;

форс-мажор со здоровьем: покупатель потерял сознание, у него закружилась голова ввиду душного помещения или плохого самочувствия, и, падая, он задел товар.

Когда вина есть? Если покупатель вел себя неадекватно, находился в состоянии опьянения, намеренно портил вещи или проявлял грубую неосторожность.

Как магазин имеет право взыскать стоимость товара?

Если администрация магазина усматривает в действиях покупателя вину (намеренную порчу или грубую неосторожность), закон ограничивает методы воздействия на гражданина. Взыскание стоимости испорченного имущества возможно исключительно в двух формах:

Добровольный порядок. Возможен только при условии, когда покупатель полностью согласен с тем, что товар испорчен по его вине, не оспаривает сумму ущерба и готов добровольно оплатить его стоимость на кассе. Судебный порядок. Если покупатель не согласен с обвинениями, отрицает свою вину или отказывается платить на месте, магазин не имеет права требовать деньги здесь и сейчас. Администрация обязана зафиксировать инцидент, составить акт и в дальнейшем обращаться в суд. Только суд Республики Беларусь может установить степень вины гражданина и обязать его выплатить компенсацию.

Осторожно: незаконные действия администрации

В попытках «решить вопрос на месте» персонал магазинов нередко переходит рамки закона. Покупателю важно помнить, что сотрудники магазина (продавцы, администраторы, сотрудники охраны):

не имеют права принудительно удерживать вас в помещении, запирать двери или преграждать выход;

не имеют права обыскивать вас, изымать личные вещи;

не имеют права оказывать психологическое давление, угрожать или требовать немедленной оплаты.

Важно: ограничение свободы передвижения граждан и принудительное удержание — это нарушение закона, за которое сотрудники могут понести уголовную ответственность за самоуправство или незаконное лишение свободы.

Если вы оказались в такой ситуации, незамедлительно звоните в милицию по телефону «102».

Пошаговый алгоритм: как защитить себя

Проведите самостоятельную фото- и видеосъемку места происшествия. Зафиксируйте обстановку на месте произошедшего: Состояние пола (сухой или влажный, имеются ли повреждения покрытия). Расстояние между полками, расстановка товаров. Наличие на полу загромождений из коробок, тележек и так далее. Способ расстановки оставшегося товара (насколько устойчиво он стоит).

Найдите очевидцев. Обратитесь к свидетелям (другим покупателям), если таковые имелись, попросите их рассказать о случившемся и обязательно запишите их контактные данные.

Потребуйте фиксации видео с камер магазина. В настоящее время практически все торговые объекты оборудованы системами видеонаблюдения. Официально заявите администрации о необходимости сохранить запись с камер за конкретный промежуток времени, так как она служит главным источником восстановления картины произошедшего.

В случае возникновения конфликтной ситуации вы вправе оставить своё замечание в Книге замечаний и предложений торгового объекта.

Будьте аккуратны, внимательны и бережно относитесь к чужому имуществу. Но если ваши права нарушаются — защищайте их уверенно, опираясь на закон и экспертную помощь специалистов!

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